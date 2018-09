Vukosavljević i Mitrović nastavili polemiku, ministar najavio kraj prepiske

Beta pre 2 sata

Ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević i vlasnik i generalni direktor Pink medija grupe Željko Mitrović nastavili su danas polemiku o uticaju rijaliti programa na medijsku scenu Srbije, nakon koje je ministar najavio da više u toj raspravi neće učestvovati.Mitrović je, u saopšenju objavljenom na sajtu Televizije Pink (www.pink.rs) naveo da mu nikada nije bilo jasno zbog čega pojedini ministri "preziru i nipodaštavaju sopstveni narod"."Kaže ministar kulture Vukosavljević da nije rekao da je ovo narod ludaka, ali kaže da je rekao 'ne treba narod da gleda rijaliti jer to nije narod ludaka'. I sad eto potpune konfuzije. Velika većina naroda rešila je da gleda rijaliti i sad ja moram da pitam ministra, kako se po vama zove narod koji vam ništa nije skrivio, ali jednostavno voli da gleda tu vrstu programa", upitao je Mitrović.Mitrović je Vukosavljevića optužio da je "dobio izliv opere u mozak", ali da to ne znači da može da bilo koga fascinira "elitističko-hermetizovanom politikom"."Ako treba nekoga da vređate, vređajte mene, ja uživam kad me napadaju neznalice i moćnici, a i da budem iskren rado bi se sa vama takmičio u poznavanju recimo muzičke ili filmske umetnosti", naveo je Mitrović.Vukosavljević je rekao da su prestali da postoje svi razumni razlozi za nastavak "iznuđene polemike sa pustoglavim" Mitrovićem."Preduslov za bilo kakvu civilizovanu debatu je uzdržavanje od laži i kleveta, a budući da je to u njegovom poslednjem obraćanju izostalo, ne preostaje ništa drugo nego da na ovu prepisku stavim tačku", naveo je Vukosavljević.On je, takođe, optužio vlasnika Pinka da putem svoje "medijske mašinerije vređa sve one sa kojima se ne slaže"."Ono u šta zaista verujem jeste da vlasnik medijske imperije treba skrupulozno da koristi alate kojima raspolaže i da u javnom prostoru, kada proceni da je potrebno, debatuje i oštro i jetko ako treba, ali da ne prelazi osetljivu granicu ličnog vređanja i klevetanja. Nažalost, zbog funkcije koju obavljam, dužan sam da štitim dobro kućno vaspitanje i moralnu uzoritost ubedljive većine građana ove zemlje, pa ne smem i ne želim da mu odgovorim na jedini način koji Mitrović može da razume. Zadržaću pravo da to učinim u nekim drugim, budućim okolnostima", dodao je ministar.Polemika Mitrovića i Vukosavljevića počela je kada se ministar založio za restriktivnije uslove za emitovanje rijaliti programa i kada je ocenio da oni negativno utiču na mentalno stanje nacije zbog sadržaja koje promovišu.