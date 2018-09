Ubistvo u Kragujevcu: Uhapšen mladić koji je pucao na boksera

Pripadnici MUP u Kragujevcu rasvetlili su teško ubistvo nad dvadesetsedmogodišnjim Kragujevčaninom i uhapsili A.M. (21) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio to krivično delo. Ubijen je Radoš Joksimović, bokser Radničkog iz Kragujevca. Kako se navodi u saopštenju, sumnja se da je A.M. noseći zaštitnu moto kacigu na glavi, sinoć u večernjim časovima iz vatrenog oružja ispalio dva hica u oštećenog koji se nalazio na terasi...