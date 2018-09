Srbija se popela na 35. mesto na rang-listi Fifa

Beta pre 6 sati

Fudbalska reprezentacija Srbije napredovala je za jedno mesto, do 35. na danas objavljenoj rang-listi Međunarodne fudbalske federacije (Fifa), na kojoj Belgija i svetski prvak Francuska zauzimaju prvo mesto.Srbija zauzima 35. mesto sa 1.463 boda i ima četiri boda više u odnosu na prošli mesec.Prvo mesto dele Belgija i svetski šampion Francuska, koje imaju po 1.729 bodova. Posle njih ekipe do devetog mesta zadržale su svoje pozicije na listi, dok je Danska pala za jedno, na 10. mesto.Nemačka se popela za tri mesta, na 12, Italija za jedno, na 20, a Bosna i Hercegovina popravila je plasman za pet pozicija, na 34, sa pet bodova više od Srbije.Crna Gora zadržala je 41. mesto, Albanija se popela za jedno do 57, dok je Slovenija pala za šest mesta na 61. Makedonija je popravila plasman za dve pozicije i sada je 68. reprezentacija sveta.Fifa rang-lista:1. Belgija 1.7291. Francuska 1.7293. Brazil 1.6634. Hrvatska 1.6345. Urugvaj 1.6326. Engleska 1.6127. Portugal 1.6068. Švajcarska 1.5989. Španija 1.59710. Danska 1.58111. Argentina 1.57512. Čile 1.56812. Nemačka 1.56814. Kolumbija 1.56715. Švedska 1.55015. Meksiko 1.55017. Holandija 1.54018. Poljska 1.53719. Vels 1.53620. Italija 1.526----------------35. Srbija 1.463