Štampa: Crna Gora uvodi dobrovoljno služenje vojnog roka

U Crnoj Gori će 2019. godine biti uvedeno dobrovoljno služenje vojnog roka, piše danas list Pobjeda pozivajući se na izvore u ministarstvu odbrane."Dugoročnim planom razvoja odbrane 2016-2025, kao jedan od prioritetnih razvojnih ciljeva vojske predviđeno je uspostavljanje sistema dobrovoljnog služenja vojnog roka", navodi list.Kako se dodaje, planirano je da 2019. godine otpočne dobrovoljno služenje vojnog roka, a da se do tog perioda izmeni zakonska regulativa u cilju stvaranja uslova za njegovo uvođenje.Iz resornog ministarstva je objašnjeno da je "s obzirom na kapacitete sa kojima raspolaže Vojska Crne Gore, to jest Centar za obuku, planirano da u obuci učestvuje 100 vojnika godišnje, odnosno dva puta po 50"."Postoji mogućnost povećanja broja vojnika na dobrovoljnom služenju vojnog roka u narednom periodu, ukoliko broj zainteresovanih bude veći od planiranog, što i očekujemo. Obuka bi trajala tri meseca. Ministarstvo odbrane je do tada dužno da obezbedi zakonske okvire i finansijske preduslove za sprovođenje ovog projekta", dodaju oni.Obavezno služenje vojnog roka ukinuto je 2006. godine nakon što je Crna Gora postala nezavisna država.