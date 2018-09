Lončar na otvaranju novog kliničkog centra u Banja Luci

Ministar zdravlja Republike Srbije Zlatibor Lončar prisustvovao je u Banja Luci svečanom otvaranju novog Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

Tom prilikom on je istakao značaj ulaganja u zdravstvo, kako u kadrove, tako i u infrastrukturu i opremu. Republika Srpska danas dobija ustanovu za ponos, gde će građani RS imati uslove za lečenje kakvi postoje u bilo kojoj svetskoj metropoli, a lekari i medicinsko osoblje mogućnost da se u savremenom i modernom ambijentu kvalitetno usavršavaju. U Republici Srbiji ćete kao i do sada uvek imati podršku i iskrenog partnera, kao i do...