Od ponedeljka hladno, vetrovito! Ponegde i sneg

Foto: Mondo/ Stefan Stojanović Naoblačenje koje će danas doneti manji pad temperature, tokom prepodneva će zahvatiti severne i zapadne, a po podne i uveče i ostale krajeve Srbije. Ponegde se može očekivati i slaba kiša. Najniža temperatura biće od 9 do 18 C, a najviša od 22 C na severu do 30 C na jugu. U Beogradu će ujutru i pre podne biti pretežno sunčano i toplo, od sredine dana naoblačenje sa padom temperature. Najniža temperatura biće oko...