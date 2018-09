U vesti, koju su preneli i drugi izraelski mediji, Dzeruzalem post se poziva na prištinsku agenciju Kosova pres, koja navodi da je Tači to kazao u intervjuu televiziji "Vizion Plus" u Albaniji, koji je emitovan prošle noći. - Ukoliko bi Izrael priznao Kosovo, ja bih otvorio kosovsku ambasadu u Jerusalimu - rekao je Tači. Navodi se da je on dodao, u vezi s odlukom predsednika SAD Donalda Trampa da prebaci ambasadu iz Tel Aviva u Jerusalim,...