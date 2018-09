Teroristi napali vojnu paradu u Iranu, najmanje 24 poginulih

Iranska novinska agencija IRNA saopštila je da je u terorističkom napadu na vojnoj paradi u Iranu poginulo 24 osobe, uključujući i jednog novinara. U napadu je ranjena 21 osoba, javila je tanije agencija Tasnim. Televizija "Pres TV" javila je jutros da su nepoznati naoružani napadači otvorili vatru na vojnoj paradi u gradu Ahvazu na jugu Irana.

Broj žrtava će verovatno biti veći, jer su neki od povređenih u teškom stanju, dodaju mediji. - Nekoliko naoružanih ljudi započelo je pucnjavu iza štanda tokom parade. Nekoliko ljudi je ubijeno i povređeno - rekao je dopisnik iranske državne televizije. #Terrorist attack reported in #military parade in #Ahvaz, southwest of #Iran. Casualties are expected but no number of dead and wounded have been reported so far. pic.twitter.com/NJD8o3MkjO...