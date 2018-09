Mihajlović: Američka kompanija zainteresovana za izgradnju Moravskog koridora

Beta pre 41 minut

Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović izrazila je danas očekivanje da će u narednom periodu biti potpisan Memorandum o saradnji sa američkom kompanijom "Behtel" koja je zainteresovana za izgradnju Moravskog koridora, odnosno autoputa Pojate - Preljina.Ona je za Radio Beograd kazala da su prioriteti tog ministarstva u oblasti infrastrukture izgradnja brze pruge Beograd - Budimpešta i rekonstrukcija ostalih deonica na železničkom Koridoru 10."Prva deonica buduće brze pruge, od Beograda do Stare Pazove trebalo bi da bude završena za dve godine, a za nešto više od dve godine i deonica od Stare Pazove do Novog Sada. To znači da će se od Beograda do Novog Sada stizati za 25 minuta", navela je ministarka a preneo njen kabinet.Ona je rekla i da su za rekonstrukciju pruge od Beograda do Niša za brzine do 160 kilometara na čas potrebne najmanje tri godine."Nedavno smo za prugu Beograd - Niš u Sofiji potpisali memorandum sa kineskom kompanijom CRBC o izradi dokumentacije i rekonstrukciji. Njihove tehničke ekipe su već u Beogradu, zajedno sa našim inženjerima rade na projektno-tehničkoj dokumentaciji, a sledeće godine bi mogli da počnu radovi", kazala je Zorana Mihajlović.Ona je dodala da je već počela realizacija projekta rekonstrukcije i modernizacije pruge Niš - Dimitrovgrad, za koju je potpisan ugovor vredan 268 miliona evra.