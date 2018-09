Mirković: Niko neće moći da se kladi protiv Partizana

Beta pre 57 minuta

Trener fudbalera Partizana Zoran Mirković rekao je večeras da je njegova ekipa odigrala izvanredno protiv Crvene zvezde i ocenio da sada niko neće moći da se kladi protiv crno-belih."Na samom startu bih čestitao igračima i jedne i druge ekipe, pogotovo mojim momcima koji su igrali izvanredno, pokazali su veliku želju, borbenost, disciplinu u igri, mogu da budem zadovoljan, ali ostaje žal za celim plenom", rekao je Mirković na konferenciji za novinare posle utakmice.Fudbaleri Partizana i Zvezde odigrali su večeras nerešeno 1:1 u devetom kolu Super lige Srbije."Dobro smo otvorili utakmicu, imali smo dozu agresije koja nam je nedostajala u prethodnim utakmicama, ali smo na žalost dali samo taj jedan gol", rekao je Mirković."Pisalo se svašta i mnogo lošeg o mojim igračima u prethodnih par dana, mislim da bi posle ove utakmice svi ti koji su pisali trebalo da imaju više respekta prema Partizanu. Sada je svima jasno da će se teško kladiti protiv Partizana", dodao je Mirković.I na samom meču, ali i posle njega glavna tema je bio izjednačujući gol Zvezde."Nije bilo teoretke šanse da sa svoje pozicije vidim, ostaje da verujemo sudiji, ali isto tako verujem i golmanu Stojkoviću koji kaže da lopta nije prešla", rekao je Mirković.Ova situacija je postakla pitanje novinara i oko eventualnog uvođenja VAR tehnologije u sprski fudbal."Kad se dešavaju konstantne greške, ne pričam samo o Partizanu, pričam o svim utakmicama, viđamo ekipe koje napuštaju teren, ljude koje napuštaju srpski fudbal, a jedan od razloga je i suđenje. Ako ljudi ne vide, ako nisu sposobni da vide, neka vidi bar VAR tehnologija. Nemam ništa protiv, navijam za to", rekao je Mirković."Ne vršim nikakv pritisak zaista, ja sam sportista i takva vrsta pomoći mi zaista nije potrebna, u to ćete se uveriti isto ako se bude desilo u našu korist. Ja znam da sad pričam protiv interesa kluba, ali pričam onako kako mislim", dodao je on.Upitan da li se slaže sa ocenom da je današnje prvo poluvreme najbolje od kad je on na klupi Partizana, Mirković je odgovorio potvrdno."Bili smo zaista izvanredni, sve što smo se dogovorili u svlačionici su preneli na teren", rekao je Mirković.Mirković nije želeo nijednog igrača posebno da izdvaja."Ja ne bih izostavio nijednog od 13 igrača koji su igrali, svi su bili na visini zadatka i svi su dali doprinos da utakmica bude lepa. Mi moramo svaku da igramo ovako i samo ovako mi smo pravi, onda se dižemo i pojedinačno i kao ekipa, to je put, bilo bi pogubno da razmišljamo drugačije", rekao je Mirković.