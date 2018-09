Stefanović: Ne postoji spremnost ni kod Albanaca, ni u EU

- Za rešenjem se još traga, jer kao što vidite za to ne postoji spremnost ni kod Albanaca, ni u EU. Svi nas godinama pritiskaju kako treba da dođemo do nekakvog rešenja, a kada počnemo da ga tražimo u bilo kom pravcu - ništa ne može. Onda se postavlja pitanje, šta vi, bre, ljudi uopšte hoćete - rekao je Stefanović u intervjuu za "Kurir" od nedelje. On ističe da je dogovor o ZSO potpisan još 2013. i da niko iz EU, koja je bila garant...