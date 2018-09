Meteorolozi kažu iz sata u sat biće hladnije

Najniža temperatura od 10 do 16, najviša od 16 na severu do 28 stepeni na istoku i jugoistoku zemlje. I u Beogradu se očekuje naoblačenje s kišom, jakim i olujnim vetrom i padom temperature. Vetar jak, kratkotrajno i olujni, severozapadni. Uveče i u toku noći razvedravanje i slabljenje vetra. Najniža temperatura 15, najviša 18 stepeni. U utorak vetar u slabljenju. Od utorka do četvrtka ujutro hladno, u planinskim predelima slab mraz. U...