Obesmišljavanje dijaloga u Briselu posledica izbacivanja pitanja KiM iz SB UN

"Problem je u tome što je rešavanje pitanja Kosova i Metohije izbačeno iz Saveta bezbednosti UN gde smo imali prijatelje, kao što su Rusija i Kina, i doveli nas na nivo Evropske unije, gde je većina zemalja priznala kosovsku nezavisnost i tako se i ponašaju", rekao je Vulin u jutarnjem programu Televizije Pink. On je za to optužio prethodnu vlast u Srbiji. "To su Srbi uradili. To bez Srbije nije moglo da se uradi, nije mogao Euleks da uđe...