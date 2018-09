Popović: Vratićemo pitanje Kosmeta u Savet bezbednosti UN

To je, kako kaže, jedino mesto gde to pitanje može biti rešeno i gde Srbija ima prijatelje, Rusiju i Kinu, koje štite teritorijalnu celovitost Srbije, poštujući naš Ustav i Rezoluciju 1244. On smatra da je od samog potpisivanja Briselskih sporazuma jasno da Albanci ne žele da ispune svoju osnovnu obavezu i formiraju ZSO, kao i da za to imaju prećutnu podršku nekoliko zapadnih zemalja. On kaže i da naočigled EU počinje da se ostvaruje...