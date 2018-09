Savez za Srbiju traži da beogradski parlament poništi odluku o prodaji PKB-a

Beta pre 6 sati

Zamenik šefa odborničke grupe Saveza za Srbiju Nikola Jovanović zatražio je danas na početku sednice Skupštine grada da se dnevni red dopuni raspravom o poništavanju odluke da se Poljoprivredna korporacija Beograd (PKB) preda Republici koja ga je prodala po, kako je naveo, bagatelnoj ceni i na nameštanom tenderu.Jovanović je istakao da se Savez za Srbiju kategorički protivi prodaji PKB-a.On je dodao da "nije normalno" da skupština ne odvoji vreme i ne govori o sudbini gotovo čitave leve obale Dunava Beograda, o 20.000 hektara strateški važne zemlje.Jovanović je dodao da je saglasan sa ocenom zamenika gradonačelnika Gorana Vesića da je PKB izuzetno važan za Beograd, ali ga je upitao zašto se u ime grada odrekao svih akcija koje su bile u vlasništvu Beograda."Koja se to lokalna samouprava u svetu odriče bez razloga i bez nadoknade imovine vredne stotine miliona evra", upitao je Jovanović.Kako je ocenio Jovanović, odlukom o prodaji PKB-a "obogaljeni su Beograd i Beograđani"."Čak i po ovoj bagatelnoj ceni, na nameštenom tenderu, uskratili su sve naše sugrađane za 57 obdaništa, odnosno 16 škola, odnosno 30 godina besplatnih udžbenika za sve naše osnovce", ocenio je Jovanović.Jovanović je upitao zašto cena po kojoj je prodat PKB ne odgovara procenjenoj od 526 miliona evra."Prema izveštaju sadašnjeg menadžmenta PKB-a, bliskog SNS-u, njegova vrednost je 526 miliona evra. To se lako može videti iz izveštaja u APR-u iz juna 2018. godine. Dugovi jesu 80 miliona. To daje 446 miliona evra. Prodato je za 105. Gde je nestao 341 milion evra?", upitao je Jovanović.Jovanović je dodao da "odgovorno tvrdi da je SNS sistematski uništavao PKB od 2014. godine, sa namerom da ga za bagatelu proda Arapima"."SNS menadžment je od tada povećao zaduženost PKB za 20 miliona evra. U 2012. čist profit je bio sedam miliona evra, a u 2017. beleži se gubitak od 12 miliona evra", objasnio je Jovanović.Po njegovim rečima, SNS je postavio Jovana Gutešu iz Vršca da zastupa interese Beograda u Skupštini akcionara PKB, i za njega naveo da je čovek sa trogodišnjom srednjom školom i zvanjem "vozač viljuškara".On je kazao da kada su poklonili sve akcije Beograda Republici, prodaju PKB je vodio Dragan Stevanović - konobar iz Surdulice. Na tender se onda javila jedna firma - Al Dahra Irig, osnovana za 100 dinara, a njena je obaveza da uplatu za kupovinu PKB izvrši u narednih pet godina."Za Al Dahru je javna tajna, još od 2015, da će dobiti PKB. Izašla je, uostalom, sa ponudom koja je gotovo identična minimalnoj propisanoj, iz čega osnovano sumnjamo da su znali da neće biti drugih ponuđača", naveo je Jovanović.