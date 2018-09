Vesić: Đilas upropastio PKB. Đilas: PKB smo povećali prihode sa 34 na 60 miliona evra

Beta pre 3 sata

Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić izjavio je danas da Srpska napredna stranka želi da razgovara o tome kako je prethodna gradska vlast upravljala PKB-om, ali je važnija tema da li predstavnici Saveza za Srbiju podržavaju govor mržnje odbornika opozicije Željka Veselinovića.Vesić je kazao da ima zvaničan izveštaj Ministarstva poljoprivrede o tome kako je bivši gradonačelnik Beograda Dragan Đilas upravljao PKB-om i ocenio da je to bio "čist kriminal"."Mi smo obezbedili da u PKB uđe respektabilan investitor... Što se nisu javili na taj tender za prodaju PKB-a ako je cena niska", upitao je Vesić.On je dodao da je bitna tema za raspravu u Skupštini grada to da li predstavnici Saveza za Srbiju - Dragan Đilas, Nikola Jovanović, Vuk Jeremić i Boško Obradović podržavaju poziv "na silovanje premijerke Ane Brnabić".Predsednik Sindikata Sloga i jedan od osnivača Saveza za Srbiju Željko Veselinović je na društvenoj mreži Fejsbuk na vulgaran i seksistički način vređao premijerku pošto se nije složio sa njenim izjavama o rijaliti programu i jer je, kako je ocenio, ona stala na stranu vlasnika Pink televizije, a ne na stranu ministra kulture Vladana Vuksoavljevića koji je kritikovao rijaliti i zatražio njihovo uklanjanje sa televizija sa nacionalnom frekvencijom.Veselinović je potom uputio javno izvinjenje premijerki Brnabić i svim građanima Srbije na, kako je naveo, jednom "neprimerenom i vulgarnom postu koji je shvatajući grešku odmah izbrisao".Đilas odbacio optužbe da je upropastio PKBŠef odborničke grupe Saveza za Srbiju Dragan Đilas odbacio je danas na sednici Skupštine grada Beograda optužbe da je upropastio Poljoprivrednu korporaciju Beograd (PKB).On je rekao da je sa 34 miliona evra prihoda PKB došao na 60 miliona evra."PKB je simbol Srbije koji smo krenuli da spašavamo, ali smo u tome prekinuti", rekao je Đilas.Kako je dodao, situacija danas je takva je PKB prodat za 105 miliona evra, što znači da je jedan hektar dat za 4.500 evra, a realna cena je 15.000 evra.Na optužbe zamenika gradonačelnika Beograda Gorana Vesića da su smanjeni prinosi mleka jer su se za vreme dok je Đilas bio gradonačelnik "sekli rogovi kravama", Đilas je odgovorio, kako je rekao, "stručnjaku za rogove kod krava" da je prinos smanjen zbog suše.Skupština Beograda prihvatila raspravu o osudi govora mržnje odbornika opozicijeSkupština grada Beograda prihvatila je danas da se u dnevni red uvrsti predlog odborničke grupe Srpske napredne stranke (SNS) o osudi govora mržnje odbornika i jednog od osnivača Saveza za Srbiju Željka Veselinovića.Za taj predlog su glasali odbornici vladajućih stranaka i odbornici SPAS-a Aleksandra Šapića. Odbornici Saveza za Srbiju i Pokreta slobodnih građana - Građanskog bloka 381 nisu glasali o tom predlogu.Šef odborničke grupe SNS Aleksandar Mirković rekao je novinarima da su odbornici Saveza za Srbiju i PSG time pokazali da podržavaju govor mržnje i poziv na nasilje i silovanje žena."Imali su šansu da se ograde od tog gnusnog postupka i pokažu ljudskost ali oni to nisu učinili", rekao je Mirković.On je rekao da Veselinović treba da podnese ostavku jer nije dostojan obavljanja te funkcije i istakao da od tog zahteva neće odustati sve dok Veselinović to i ne učini.Šef odborničke grupe PSG - Građanski blok 381 Rade Veljanovski rekao je da ta grupa apsolutno osuđuje izjavu Veselinovića, ali da je jasno da negativnu političku kulturu pre svega raspiruje SNS."Mi smo spremni da se to stavi na dveni red, onda kada se SNS izjasni i o onome što su uradili Vojislav Šešelj i Vjerica Radeta što je još gori govor mržnje", rekao je Veljanovski novinarima u Skupštini grada.On je dodao da svi moraju biti svesni šta je sve ko izrekao do sada, a Šešelj i Radeta i dalje sede u Skupštini Srbije."Moramo da razgovaramo argumentovano o svemu, a ne da se jedna izjava uzima tako kao da je iznad svega toga", rekao je Veljanovski i dodao da bi bilo dobro da je Veselinović došao na sednicu skupštine grada i da se tu javno izvini.Šef odborničke grupe SPAS Željko Ivanji rekao je agenciji Beta da po pitanju uvreda uvek treba imati jasan stav i da je izjava Veselinovića neprimerena i da vređa zdrav razum.Povodom opozicionog predloga da se raspravlja o PKB-u, rekao je da ih nisu obavestili na vreme o toj dopuni dnevnog reda ali da su za to da se o toj temi govori na posebnoj sednici gradske skupštine.Skupština je, inače, danas odbila da raspravlja o zahtevu PSG - Građanskog bloka 381 da se o imenivanju određenog broja direktora i v.d. direktora preduzeća i ustanova čiji je osnivač grad Beograd raspravlja u redovnom, a ne u skraćenom postupku.Skupština je odbila zatev Saveza za Srbiju da se u dnevni red uvrsti rasprava o PKB-u odnosno o ukidanju odluke da se PKB prenese sa grada na republiku.Đilas: Nećemo učestvovati u raspravi o VeselinovićuOdbornik Saveza za Srbiju u Skupštini Beograda Dragan Đilas izjavio je danas da ta odbornička grupa neće učestvovati u raspravi i glasanju o predlogu zaključka kojim se osuđuje govor mržnje jednog od osnivača tog saveza Željka Veselinovića.Đilas je rekao da je izjava Veselinovića na račun premijerke Ane Brnabić neprimerena i uvredljiva, da je niko iz Saveza za Srbiju ne podržava, ali je ukazao na to da se Veselinović izvinio zbog toga i izbrisao sa tvitera objavu posle pola sata."Mi koji smo danas opozicija smo od vašeg predsednika Aleksandra Vučića nazivani bednicima, jadnicima, lopovima, kretenima... Od Ane Brnabić smo optuženi da smo Savez protiv, a ne za Srbiju, a Jovanov je za suprugu jednog od lidera Saveza rekao da je narko bos, a vaš predsednik je rekao da se malo zaneo", kazao je Đilas i dodao da se za to niko nije izvinio.On je dodao da je povećanje nasilja u društvu posledica vladavine Srpske napredne stranke, a ne "dve rečenice Veselinovića".Po Đilasovim rečima, rasprava o izjavi Veselinovića se vodi da bi se skrenula pažnja javnosti sa prodaje RTB-a Bor i PKB-a."Naša odbornička grupa neće učestvovati u ovom rijalitiju. Mi ćemo se vratiti u salu kada završite za šta ste dobili nalog. Kada to završite naša grupa će se vratiti", rekao je Đilas a posle toga odbornici saveza izašli su iz sale.