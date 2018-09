Sutra ujutru slab prizemni mraz,tokom dana sunčano i sveže

Tokom dana pretezno suncano i sveze. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni. Jutarnja temperatura od 1 do 5, najvisa dnevna od 15 do 18 C, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. U Beogradu she sutra jutro biti vedro i hladno, na sirem gradskom podrucju ponegde sa pojavom slabog prizemnog mraza.Tokom dana pretezno sunčano i sveže. Vetar slab, uglavnom severni. Jutarnja temperatura oko 5, najviša dnevna oko 17 C. Izgledi vremena...