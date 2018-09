Horor kakav se ne pamti u Srbiji: Jedan muškarac silovao gošću u kući, drugi obljubio dvojicu dečaka! Obojica uhapšena

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kladovu uhapsili su D. S. (1984) iz okoline Kladova, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo obljuba sa detetom. Postoje osnovi sumnje da je on tokom ove godine više puta obljubio dvojicu dečaka, starosti 13 i 9 godina. Po nalogu nadležnog tužilaštva, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti sproveden tužiocu. Negotinska policija je...