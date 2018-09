Novi PAZAR: Razrešen tužilac, zastarelo mu 112 predmeta

NOVI PAZAR - Državno veće tužilaštva razrešilo zamenika osnovnog javnog tužioca u Novom Pazaru Jovana Milanovića jer mu je od 2010. do 2016. zastarelo 112 predmeta. To je, kako je objavio radio Sto plus, utvrdila disciplinska komisija. Kontrola Milanovićevog rada obavljena je u septembru prošle godine, a tri meseca kasnije Komisija je donela rešenje o pokretanju disciplinskog postupka koji je okončan predlogom rešenja za njegovo...