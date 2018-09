Ujutru smrzavanje, ali biće i sunca

Foto: Mondo/Goran Sivački Severni i severozapadni vetar će biti slab do umeren. Jutarnja temperatura biće od jednog stepena do pet stepeni Celzijusa, a najviša dnevna od 15 do 18 stepeni. I u Beogradu se očekuje da će jutro biti vedro i hladno, na širem gradskom području ponegde uz slab prizemni mraz. Tokom dana vreme će biti pretežno sunčano i sveže. Vetar će biti slab, uglavnom severni. Jutarnja temperatura oko pet, a najviša dnevna oko...