Tramp optužio Rusiju i Iran da su omogućili pokolj u Siriji

"Pokolj sirijskog režima omogućili su Rusija i Iran", rekao je Tramp tokom predsedavanja sednice Saveta bezbednosti UN posvećene neširenju oružja za masovno uništenje. On je pozvao druge zemlje članice Saveta bezbednosti UN da rade zajedno s Amerikom da osiguraju da Iran nikad ne dođe do nuklearne bombe. Tramp je je branio svoj stav da ponovo uvede sankcije Iranu zbog njegovog "zloćudnog ponašanja". On je međutim takođe zahvalio Rusiji i...