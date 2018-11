Najveće ulaganje Rusije u istoriji, Srbiji otvorena vrata

Peskov je to predložio na sastanku sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, a reč je o projektima za koje će do 2024. biti izdvojeno 430 milijardi dolara. Kako je saopšteno iz kabineta predsednika Srbije, Vučić je izrazio zadovoljstvo zbog sveobuhvatnog razvoja saradnje dveju zemalja, a posebno zato što se ona širi i na oblast digitalizacije i tehnološkog razvoja. Vučić je predstavio dostignuća Srbije u toj oblasti, s obzirom na to da...