RHMZ upozorava: Biće snega i do 15 cm

Kako se navodi na sajtu Republičkog hidro-meteorološkog zavoda u noći između utorka i srede u Srbiji će se formirati snežni pokrivač. Očekuje se da on na severozapadu zemlje bude debljine od oko pet centimetara, a u ostalim delovima zemlje od 10 do 15 cm. U planinskim predelima i na istoku zemlje očekuju se i veće snežne padavine. Dnevna temperatura bez većeg kolebanja, u intervalu od nule do 4 stepena, saopštio je Republički...