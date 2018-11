Poslanici postavljali pitanja o Ljajiću, oduzimanju mandata Šešelju, napadima na opoziciju

Beta pre 8 sati

Predsednik Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj danas je u Skupštini Srbije upitao dokle će "Vlada da stoji iza kriminalnih radnji ministra Rasima Lajića", dok je poslanik Socijaldemokratske partije Srbije (SDPS) Muamer Bačevac zatražio da se Šešelju oduzme mandat jer je osuđen za ratne zločine.Sednica na čijem dnevnom redu je predlog budžeta za narednu godinu i još 60 tačaka, počela je postavljanjem poslaničkih pitanja, pa je šef poslaničke grupe radikala upitao ministra policije Nebojiše Stefanovića da li je "profunkcionisala veza" između njega i direktora policije Vladimira Rebića i da li je dobio informacije iz evidencije o kriminalnim radnjama Ljajića.Ranije je Šešelj u parlamentu optužio Ljajića za šverc kokaina."To je toliko zloupotreba funkcija, da dovodi u pitanje celu Vladu ukoliko ne reaguje", kazao je Šešelj i dodao "ceo svet 15 godina i više" zna za Ljajićeve kriminalne radnje.Dodao je i da je opšte poznato da je Ljajić u koaliciji u Bošnjačkom nacionalnom veću sa Sulejmanom Ugljaniom, a koji je "pozvao na destrukciju Srbije kao države"."Zato pitam dokle će premijerka da trpi Ljajića, da li to znači da cela Vlada stoji iza njegove korupcije i kriminalnih radnji", rekao je Šešelj.Poslanik SDPS, stranke na čijem je čelu Ljajić, Muamer Bačevac kazao je da ne postoji ni jedan parlament u Evropi u kojem sedi ratni zločinac, poput Vojislava Šešelja."Krajnje je vreme da mu se uskrati mesto u Skupštini Srbije i oduzme mu se mandat po presudu međunarodnog suda, a svi znamo da je međunarodno pravo iznad nacionalnog", kazao je on.U jednom trenutku Bačevac je kazao da prenosi zabrinutost građana Novog Pazara, gde su glasali i "građani srpske nacionalne manjine".Na to je reagovala predsednica parlamenta Maja Gojković, koja je kazala da "Srbi ne mogu biti nacionalna manjina u Srbiji", na šta je Bačevac odgovorio da je u pitanju "lapsus".Poslanike opozicije najviše su tražili odgovore u vezi sa nedavnim incidentom u Kruševcu kada je napadnut lider Levice Srbije Borko Stefanović, ocenjujući da je u pitanju pokušaj ubistva.Poslanici Demorkatske stanke, Narodne stranke, Pokreta za spas Srbije i Dveri zatražili su da se otkriju puna imena napadača, ali i identitet nalogodavaca.Poslanik pokreta Dveri Boško Obradović zatražio je posebnu sednicu na kojoj bi se raspravljalo o napadu na Stefanovića.On je kazao i da prihvata poziv predsednika Srbije Aleksandra Vučića za televizijski duel, koji je uputio sinoć predstavnicima opozicije u emisiji RTS-a."Prihvatam poziv i očekujem od RTS-a da se taj duel hitno zakaže na osnovu obećanja predsednika", rekao je Obradović.Jovan Jovanović iz Kluba samostalnih poslanika podsetio je da su se od 2013. do 2018. godine dogodilo više incidenata - u Vrbasu, Vranju, Mionici, a u kojima su napadnuti predstavnici opozicije i upitao dokle se stiglo sa tim istragama i šta je njihov epilog."Da li je Srbija za koju se vi zalažete Srbija agresije, medijske satanizacije, ko je sledeći opozicioni političar koji će biti pretučen od strane vaših kriminalnih organizacija koje imate po Srbiji ili da li je to način da se borite za demokratiju", kazao je Jovanović.Poslanik sa liste SNS Marjan Rističević rekao je da je on napadnut 2008. godine i da tadašnji režim nije reagovao na nasilje, već da ga je policija zataškala."Mi pokazujemo u praksi da ne ličimo na njih", rekao je Rističević.Poslanik vladajuće stranke Aleksandar Marković zatražio je od lidera Narodne stranke Vuka Jeremića, da objasni svoj odnos sa bivšem ministrom Hongkonga Patrikom Hoom, koji je optužen za korupciju i upitao ga da li se uplašio, pošto je angažovao advokata i platio milion dolara da ga brani.Nakon poslaničkih pitanja, počelo je utvrđivanje tačaka dnevnog reda.