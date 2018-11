Srnić: Sa mnogo samopouzdanja čekamo Napoli

Beta pre 17 minuta

Fudbaler Crvene zvezde Slavoljub Srnić rekao je danas da će njegova ekipa pokušati da ostvari što bolji rezultat protiv Napolija i ostane u igri za plasman u drugu fazu Lige šampiona."Pobeda protiv Liverpula u prošlom kolu nam je ulila samopouzdanje za nastavak takmičenja i nećemo stati na tome, to je sigurno. Pokušaćemo i ovde da napravimo što bolji rezultat i ako budemo mogli, da prođemo grupu", rekao je Srnić novinarima u Napulju.Zvezda će u sredu od 21 čas igrati na stadionu San Paolo protiv Napolija, u petom kolu Lige šampiona."Napoli je kvalitetna ekipa, kao i ostale u grupi, ali smo pokazali da možemo dobro da igramo. Nećemo se predati. Izaći ćemo na teren da se pokažemo u što boljem svetlu", kazao je Srnić.Od igrača Napolija posebno ceni Lorenca Insinjea."Insinje je ostavio najveći utisak na prvoj utakmici u Beogradu. On je najbolji igrač Napolija trenutno", naveo je krilni fudbaler Crvene zvezde.Na tabeli Grupe C Liverpul i Napoli imaju po šest bodova, Pari Sen Žermen je treći sa pet, a bod manje ima Zvezda na četvrtom mestu.