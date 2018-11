Konačno se oglasio i Putin: "Prljave igre" Porošenka

Putin je rekao da je Porošenka "orkestrirao pomorskim provokacijama" u Crnom moru tokom vikenda, kako bi povećao svoju popularnost uoči predsedničkih izbora koji treba da se održe u martu sledeće godine. Putin je to nazvao "prljavom igrom". On je na ekonomskom forumu u Moskvi zatim dodao i da je Zapad spreman da oprosti mane ukrajinskih političara zbog toga što "propagiraju antiruske narative", prenosi Rojters. Kako se navodi, to je prvi put...