Stravična eksplozija kod hemijskog postrojenja u Kini: 22 poginulo, detonacija raznela čitav kraj! (foto, video)

Na video-snimku, koji je objavila državna televizija, vidi se crni dim i plamenovi, kao i izgoreli automobili i kamioni duž ulice, prenosi Rojters. #BreakingNews #timecom At Least 22 Dead in an Explosion at a Chemical Plant in Northern China https://t.co/sHKBlzAq7v pic.twitter.com/lyGeSxIRH1 — JavaScript Facts (@mentallion) November 28, 2018 Vatra je zahvatila 50 vozila, a kako se navodi, zbog toga je obustavljena proizvodnja u obližnjoj...