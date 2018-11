Ponegde sa snegom, tokom dana razvedravanje, do 4 stepena

Jutarnje temperature će biti od -6 do -1 a najviše dnevne od nula do četiri stepena. I u Beogradu se tokom dana očekuje razvedravanje a temperatura će se kretati od -2 do jednog stepena. Biometeorološka prognoza za četvrtak, 29. novembar 2018: Očekuju se nešto povolŃ�nije biometeorološke prilike. Ipak, oprez se savetuje osobama sa labilnim nervnim sistemom i cerebrovaskularnim bolesnicima. Moguće meteoropatske reakcije su...