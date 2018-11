Haradinaj: Vučić ponudio da Srbija prizna Kosovo ako joj damo deo teritorije

Beta pre 6 sati

Kosovski premijer Ramuš Haradinaj izjavio je da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić, uz podršku Rusije, ponudio da Beograd prizna Kosovo ako se Priština odrekne dela teritorije, i naveo da je to previsoka cena."Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, podržan od Rusije, uputio nam je nepristojnu ponudu: Srbija će priznati Kosovo ako joj damo deo naše teritorije. Srbija želi da stvori etnički 'čistu' državu, da oduzme ljudima državljanstvo i izbaci ih iz njihovih domova", naveo je Haradinaj u autorskom tekstu za Vašington post.On je naveo da je to "previsoka cena za platiti" i dodao da Kosovo neće kršiti svoj ustav, odreći se suvereniteta i "uništiti svoj teritorijalni integritet samo da bi Srbija priznala nešto što je već činjenica"."Nećemo uspostaviti opasan presedan koji će destabilizovati Balkan i one zemlje koje se bore za sopstveni teritorijalni integritet, kao što su Izrael, Ukrajina i Indija", napisao je Haradinaj.Ogromna većina međunarodnih stručnjaka protivi se toj ideji, naveo je Haradinaj i dodao da, kao premijer, "nikada neće podržati takvu trgovinu.On je rekao da bi eventualna predaja dela kosovske teritorije Srbiji predstavljala "kratkovid pokušaj popuštanja nasilniku u nadi da će maltretiranje prestati" i naveo da Priština neće pristati na to."Usred neprekidnog napada Srbije koji za cilj ima podrivanje našeg suvereniteta, bezbednosti i prosperiteta, neki bi voleli da se Kosovo angažuje u takozvanom 'mirnom' etničkom čišćenju na Balkanu. To je kratkovid pokušaj popuštanja nasilniku u nadi da će maltretiranje prestati. Nećemo to raditi", napisao je Haradinaj.Naveo je da je Kosovo "teškim žrtvovanjem" steklo nezavisnost posle "genocidne kampanje terora" Srbije, ali da "Srbija i njen saveznik Rusija odbijaju" da priznaju njegov suverenitet i sprečavaju ulazak Kosova u UN."Kršeći Briselski sporazum, Srbija radi na blokiranju našeg puta ka članstvu u EU i članstva u mnogim međunarodnim organizacijama. Prošle nedelje je osujećen naš pokušaj da se pridružimo Interpolu, čime se pomaže organizovanom kriminalu", kazao je Haradinaj.On je rekao i da Kosovo nema poverenja da će Srbija poštovati preuzete obaveze, imajući u vidu istoriju njenog lošeg postupanja."Srbija nije primenila nijedan bitniji sporazum s Kosovom, uključujući Ahtisarijev plan, Briselski sporazum o normalizaciji odnosa iz 2013. i sporazume o snabdevanju električnom energijom iz 2013. i 2015. godine", naveo je predsednik Vlade Kosova.On je dodao da je Srbija, kršeći te sporazume, blokirala ulazak Kosova u Interpol i da aktivno lobira da EU odloži ukidanje viza građanima Kosova. Optužio je Srbiju i da koristi novac stečen nefer trgovinom s Kosovom da finansira te kampanje lobiranja.Povodom nedavno uvedenih kosovskih carina od 100 odsto na srpsku robu, Haradinaj je rekao da će ta mera ostati na snazi dok Srbija ne prestane s podrivanjem suvereniteta Kosova i dok ne počne da poštuje preuzete obaveze."Srbija je predugo zloupotrebljavala kosovsko tržište i kršila odredbe Centralnoevropskog sporazuma o slobodnoj trgovini - CEFTA. Što je mnogo, mnogo je - u ime slobodne trgovine, nacionalne bezbednosti i naših ključnih nacionalnih interesa, moja vlada je uvela carine od 100 odsto na svu srpsku robu", kazao je Haradinaj.On je međutim naveo da, uprkos tenzijama, zna da je "mir jedini odgovor" i da "punim srcem" podržava postizanje "dugoročnog sveobuhvatnog mirovnog sporazuma sa Srbijom koji će obuhvatiti sva politička, bezbednosna, ekonomska, trgovinska i kulturna pitanja"."Da bi bio uspešan, takav sporazum mora da ima podršku većine naroda i Srbije i Kosova. Taj sporazum mora da rezultira priznanjem Kosova od Srbije, ulaskom Kosova u UN i brzim putem ka članstvu u EU i NATO", rekao je Haradinaj.Dodao je, međutim, da će on podržati konačni sporazum Srbije i Kosova i pozvati druge da učine isto, ako taj dogovor ne bude kršio ustav, suverenitet i teritorijalni integritet Kosova, kao što bi to, prema njegovoj oceni, činila "nepromišljena ideja o razmeni teritorija"."Kreativnim razmišljanjem i zajedničkim radom Kosovo i Srbija mogu da prevaziđu trenutne sporove i uvredljive predloge i doprinesu trajnom miru od kojeg će građani obe zemlje imati koristi", naveo je kosovski premijer u tekstu za Vašington post.