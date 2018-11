Ljajić: Samo politički pritisak ukida odluku Prištine

Beta pre 7 sati

Ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić ocenio je danas da se samo jakim političkim pritiskom međunarodne zajednice može efikasno ukinuti odluka Prištine o povećanju taksi na 100 odsto na uvoz proizvoda iz Srbije i Bosne Hercegovine."Dobro je da se međunarodne zajednice oglašavaju protiv takvog poteza Prištine, ali je neophodna odluča akcija ili će to destabilizovati region i izazvati humanitranu katastrofu", rekao je Ljajić za televiziju Pink.On je kazao da je trenutno, situacija na severu Kosova bolja jer ima zaliha, ali da je na jugu veoma teško."Nije ovde reč o taksama, nazovimo stvari pravim imenom, ovde je reč o zabrani trgovine, došle je do potpune obustave trgovine između Srbije i Kosova, kao i Bosne i Hercegovine", rekao je on.Ljajić je objasnio da za rešavanje problema povećanja takse moralo da se krene obraćanjem CEFTI i dodao da ako se za tri meseca ne reši problem, da će se Srbija obratiti arbitražnom sudu."To je komplikovana i dugotrajna procedura, ali morali smo to da uradimo, kako nam se ne bi prigovorilo da ne koristimo postojeći mehanizam", naveo je on povodom obraćanja CEFTI.Ministar zdravlja Zlatibor Lončar kritikovao je međunarodne humanitarne organizacije jer nisu donele "neutralnu odluku", da pošalju svoje ljude i ispitaju stanje na Kosovu."Omogućite da lekovi stignu do pacijenata, tu su ugrožena osnovna ljudska prava - pravo na život, pravo na lečenje, hranu, to je nedopustivo u 21. veku", rekao je Lončar za televiziju Pink.