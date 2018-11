Merkelova ipak stiže na G20: Zbog problema sa avionom propustiće otvaranje Samita

" Avion nemačke vlade će dvoje zvaničnika prevesti do Madrida, gde će oni preći na komercijalni let u završnom delu putovanja", objasnili su izvori. Zbog ovog kašnjenja, Merkelova i Šolc će, imajući u vidu dužinu leta, verovatno danas propustiti otvaranje dvodnevnog samita Grupe 20 industrijalizovanih nacija. Podsetimo, sinoć je avion sa Merkelovom, kojim je krenula na 15-časovni let ka argentinskoj prestonici Buenos Ajresu, prinudno sleteo...