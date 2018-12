U Srbiji danas suvo i hladno vreme

Tokom jutra pretežno vedro uz umeren i jak mraz. Duvaće slab vetar promenljivog pravca. Samo ujutru na jugu Banata umeren do jak jugoistočni vetar. Jutarnja temperatura od minus 10 do minus pet, ponegde i minus 12, najviša od nula do tri, u Timočkoj krajini oko minus pet. U Beogradu oblačno i suvo vreme. Tokom jutra mraz. Vetar slab, promenljiv. Jutarnja temperatura oko minus pet, najviša oko...