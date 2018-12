Dačić: Ne mogu da verujem da moćne zemlje ne mogu da utiču na Prištinu

Beta pre 20 minuta

Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je danas da je dobro što evropski komesar za proširenje Johanes Han ide na Kosovo ali da je sada na probi cela međunarodna zajednica koja mora da pokaže da li može da kontroliše Prištinu."Ne mogu da verujem da tako moćne zemlje ne mogu da utiču na Prištinu", rekao je Dačić u pauzi skupa "Pojas i put" u Beogradu.Prema njegovim rečima, bilo bi to lažna priča da neke moćne zemlje ne mogu da utiču na Prištinu jer je i sam kosovski premijer Ramuš Haradinaj nedavno rekao da je spoljna politika Kosova zapravo američka."Očekujem da pokažu da mogu da utiču na Prištinu", rekao je Dačić.On je poželeo uspeh Hanu i njegovoj misiji napominjujući da "ne sumnja u njegove dobre namere", ali i dodao da ne zna kako će sve to da završi.Dačić je za Prištinu rekao da je ušla u fazu ekstremizma jer ne može da ostvari svoje političke ciljeve i sada pokazuje bes svojim postupcima.On je naveo da Beograd želi nastavak dijaloga ali da to nije moguće dok se ne ukinu mere Prištine koje je nazvao "bezumnim".Ministar je rekao da su Solomonska Ostrva jedanaesta zemlja koja je povukla priznanje nezavisnosti Kosova i dodao da "Srbija radi svoj posao".Dačić je naveo da ovaj put on nije saopštio da je ta zemlja povukla priznanje već je to učinila prištinska štampa."Šta tu sada ima da mi ne veruju i da je nešto objašnjavam?", rekao je on.