Danas oblačno i suvo, do 12 stepeni

U Srbiji će danas biti umereno do potpuno oblačno, u većini krajeva tokom dana suvo i toplo. Najniža temperatura biće od minus 3 do 3 C, najviša dnevna od 8 do 12 stepeni. Samo je ujutru ponegde u severnim, a kasnije po podne, uveče i noću i u ostalim krajevima moguća slaba kiša, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. U Timočkoj Krajini biće i dalje hladno, sa temperaturom od minus 7 do nule, gde je tokom noći moguća slaba kiša koja...