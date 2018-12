Pao dogovor velikih sila! Kina ukida carine na automobile uvezene iz SAD

On je to izjavio dan pošto je s kineskim predsednikom Sijem Đinpingom dogovorio primirje na američko-kineskom trgovinskom ratu na radnoj večeri na margini samita G20 u Buenos Ajresu. "Kina je prihvatila da smanji i ukine carine na vozila koja stižu u Kinu iz SAD. Trenutno su te carine 40 odsto", napisao je na Tviteru američki šef države. China has agreed to reduce and remove tariffs on cars coming into China from the U.S. Currently the tariff...