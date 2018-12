"Srbija u danu smanjila javni dug za mlrd. USD"

"Republika Srbija je u jednom danu isplatila 1,03 milijarde dolara starog duga. To je skoro 900 miliona evra, i to nismo uradili iz novih kredita i refinansiranja, nego iz ušteda koje smo napravili. To je još jedan primer odgovorne ekonomske politike koju sprovodimo, da što pre vratimo one stare skupe dugove i na taj način stabilizujemo javne finansije i stvorimo osnove za dalji razvoj privrede", rekao je Mali za Tanjug. On je naveo da je...