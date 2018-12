Jokić predvodio Denver do pobede (VIDEO)

Beta pre 3 sata

Srpski košarkaš Nikola Jokić u noći između ponedeljka i utorka predvodio je Denver do pobede nad Torontom od 106:103 u NBA ligi.Jokić je ostvario "tripl-dabl" od 23 poena, 15 asistencija i 11 skokova, dok je Džamal Marej postigao 21.Pored učinka, srpski košarkaš je u završnici meča postigao najvažnije poene kojima je njegova ekipa došla do pobede nad najboljom ekipom u sezoni.On je postigao poslednjih pet poena za svoj tim, od čega su tri bila sa linije za slobodna bacanja, a s druge strane Kajl Lauri je u poslednjoj sekundi šutirao za tri poena, ali nije pogodio za produžetak.U ekipi Toronta istakao se Kavaji Lenard sa 27 poena, dok je Serž Ibaka postigao 15.Denver je tako upisao 16. pobedu iz 23 utakmice, dok Toronto s druge strane ima skor od 20 trijumfa i pet poraza.Los Anđeles Klipersi su prethodne večeri pobedili Nju Orleans sa 129:126, a u ekipi iz grada anđela nije bilo Bobana Marjanovića i Miloša Teodosića.LA je do trijumfa predvodio Tobijas Haris sa 27 poena, a Danilo Galinari dodao je 24.U ekipi Nju Orleansa istakao se Džuijus Rendl sa 37 poena, dok je Džru Holidej dodao 34.LA ima 16 pobeda i sedam poraza, dok Nju Orleans ima negativan skor 12/13.Minesota je sa 103:91 pobedila Hjuston, dok je Vašington sa 110:107 slavio protiv Njujorka, a Klivlend je sa 99:97 bio bolji od Bruklina.Aktuelni šampion Golden Stejt je na gostovanju sa 129:111 pobedio Atlantu, a Oklahoma je sa 110:83 bila bolja od Detroita.