Haradinaj: Reciprocitet prema Srbiji naredna mera Kosova

Premijer Kosova Ramuš Haradinaj je izjavio da posle uvođenja takse od 100 odsto za robu koja se uvozi iz Srbije i Bosne i Hercegovine, sledeći potez može biti „reciprocitet na ponašanja Srbije“. On je rekao da uvođenje takse nije mera koju je izmislilo Kosovo i da su one mere „najnormalnija moguća stvar“. „Taksu kao instrument koristio je predsednik SAD-a Donald Tramp. To je poznat instrument, koristi se u mnogo država sveta. To je...