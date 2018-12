Odalović: Formiranje "vojske" ozbiljna pretnja miru i bezbednosti

Formiranje vojske tzv. Kosova je ozbiljna pretnja miru i bezbednosti, izjavio je danas generalni sekretar Ministarstva spoljnih poslova Veljko Odalović i dodao da sve što radi Priština vodi ka destabilizaciji stanja u regionu. "To je paket mera koji oni rade, vojska je samo poslednji čin. To je ozbiljna pretnja miru i bezbednosti. To što u ovom trenutku Priština radi i to što mnogi koji bi trebalo da ih zaustave, ćute, nešto je što treba...