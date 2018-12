Odalović: Formiranje vojske ozbiljna pretnja miru i bezbednos

- To je paket mera koji oni rade, vojska je samo poslednji čin. To je ozbiljna pretnja miru i bezbednosti. To što u ovom trenutku Priština radi i to što mnogi koji bi trebalo da ih zaustave, ćute, nešto je što treba da brine - rekao je Odalović za TV Prva. Kako kaže, formiranje kosovske vojske brine jer je to kršenje svih međunarodnih dogovora i sporazuma, Rezolucije 1244 SB UN, Kumanovskog sporazuma. - To je problem koji mora da se...