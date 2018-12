Ljajić: 17. decembra prilika da EU jasno kaže Prištini da povuče takse

Beta pre 41 minut

Ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić izjavio je danas da je sastanak stalnog odbora za pridruživanje Kosova Evropskoj uniji, koji će biti održan 17. decembra, prilika da EU jasno kaže Prištini da mora da ukine takse od 100 odsto za uvoz srpske robe i robe iz Bosne i Hercegovine.Ljajić je gostujući na televiziji Pink kazao da će na tom sastanku "sa jedne strane biti predstavnici EU a sa druge Prištine"."Dosta je više bilo apela. EU jedina ima mehanizme ne samo da vrši pritisak, već i da zapreti suspenzijom Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i drugim aktima", rekao je Ljajić.On je kazao da ukoliko se ne reši problem na Kosovu, to može postati "presedan koji će drugi koristiti kao model"."Ključno je to da su ovde ljudska prava ugrožena, slobodni promet roba i dobara, pravo na lečenje. Ovde se radi o grubom kršenju elementarnih ljudskih prava i sloboda, na stranu svi ekonomski efekti", ocenio je on.Ljajić je dodao da tako nastaje politička nestabilnost, ali da je najvažnije da protesti Srba na Kosovu i Metohiji ostanu mirni, kao i da Srbija ima mehanizme kojima bi mogla da uvede kontra mere, ali da to neće da uradi."Mi ne želimo da dođemo u situaciju da se pozivaju obe strane na suzdržanost. Pa mi smo maksimalno suzdržani. Ovde ne postoje dve strane, već postoji jedna strana koja krši sporazume koje je potpisala i postoji druga strana koja je žrtva", rekao je Ljajić.