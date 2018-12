Oblačno u većem delu zemlje, temperatura i do osam stepeni

U Srbiji će danas iznad većeg dela zemlje biti umereno do potpuno oblačno, na istoku i jugu još ujutro ponegde sa kišom. Na severu će pre podne biti pretežno sunčano, po podne umereno oblačno. Najniža temperatura od minus 1 do 4 stepena Celzijusa, a najviša od 4 do 8 stepeni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. U Beogradu će danas biti umereno oblačno i suvo. Vetar umeren, severozapadni, po podne u slabljenju. Najniža temperatura...