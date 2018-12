Mogerini: EU želi potpuno sprovođenje INF

"Za Evropsku uniju to (INF sporazum) je ključ bezbednosti", rekla je Mogerini nakon dolaska na sastanak ministara inostranih poslova NATO, preneo je TASS. "To je fundamentalni stub za našu bezbednosnu arhitekturu u Evropi i želimo da vidimo da on bude sčuvan i u potpunosti sproveden", navela je Mogerini.Državni sekretar SAD Majk Pompeo juče je postavio Rusiji ultimatum od 60 dana po pitanju INF, iznevši tvrdnje da Rusija "vara" u svojoj...