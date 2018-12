A onda, kako je rekao, "i ispod polovine broja članica UN kojih ima 193". Dačić je za "Blic" od četvrtka ocenio da su vlasti u Prištini u "ozbiljnim problemima" jer je za njihov zahtev za prijem u Interpol, glasalo "samo 76 zemalja, od kojih Kurasao i Sent Martin nisu članice UN". "Znači, samo 74 članice UN, a kažu da ih je priznalo 116. Prvi put je postalo jasno vidljivo da su to sve bile laži. Do sada su govorili da sve što pričam...