Kanada uhapsila ćerku osnivača huaveija: Prete da će je izručiti Americi, niko ne zna zašto!

Mengova, inače potpredsednica kompanije i glavna finansijska direktorka, uhapšena je zbog navodnog kršenja američkih sankcija, izjavio je neimenovani izvor agencije Rojters. The chief financial officer of Chinese tech giant Huawei has been arrested in Canada. Meng Wanzhou, also known as Sabrina Meng, faces extradition to the United States. https://t.co/utjQf8QKyt pic.twitter.com/qYB3qCDypJ — CNN (@CNN) December 6, 2018 Agencija dodaje da za...