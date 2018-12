Danas malo i umereno oblačno sa periodima sunca

Vetar će biti slab i umeren, jugoistočni. Jutarnja temperatura kretaće se od minus pet do osam stepeni, a najviša dnevna od tri do sedam stepeni Celzijusa. Uveče i tokom noći na krajnjem severu zemlje predviđa se umereno naoblačenje. U Beogradu će danas biti malo i umereno oblačno, sa periodima sunčanog vremena. Vetar će biti slab i umeren, jugoistočni. Jutarnja temperatura biće od minus tri do minus jedan, najviša dnevna oko šest...