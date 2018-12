Pacoli: Sever Kosova treba da bude ekonomska zona

"Šta bi to bilo? To govorim još od 2007, da sever Kosova treba da bude velika privredna zona gde će deo teritorije pripadati Srbiji, a deo Kosovu, a da tom privrednom zonom upravlja neko treći. Tu vidim rešenje. Ali možda je za takve ideje još prerano", rekao je on u intervjuu za Dojče vele. Pacoli smatra da Priština ne treba da povuče odluku o uvođenju carina za robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine uprkos tome što ih osuđuju Sjedinjene...