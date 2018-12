Brnabić: I menjanje granica je kompromis, ali ko je za to danas?

Ona je rekla da se kompromis nalazi između dva pola, gde je na jednoj strani - "Kosovo je deo Srbije i tačka", a na drugoj "Kosovo je nezavisno i tačka". "Između te dve tačke je kompromis. I menjanje granica je kompromis, ali ko je za to danas? U Srbiji niko nije za to, razgovarala sam i sa predstavnicima civilnog društva, želela da čujem i njihovo mišljenje, ali nismo došli do rešenja", rekla je Brnabić novinarima nakon...