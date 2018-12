Opozicija traži kolegijum Skupštine kako bi se normalizovao rad

Beta pre 8 sati

Poslanici opozicije koji su noć proveli u Skupštini Srbije u znak protesta zbog toga što nemaju mogućnosti da predstave svoje amandmane na Predlog novog budžeta, pozvali su rano jutros predsednicu parlamenta Maju Gojković da sazove kolegijum na kojem bi se šefovi poslaničkih grupa dogovorili o normalizaciji rada skupštine.Poslanica Tatjana Macura rekla je da bi na tom kolegijumu bilo moguće da se šefovi poslaničkih grupa u civilizovanoj atmosferi dogovore kako će se dalje raditi jer su postale besmislene aktivnosti poslanika vladajuće koalicije koji troše vreme za rad podnoseći amandmane od kojih kasnije odustanu.Ona je izrazila nadu da će nekakav dogovor biti postignut pre naredne sednice Skupštine Srbije i dodala da je to bila poslednja konferencija za novinare koju će opozicija držati u zgradi parlamenta."Nadam se da su građani ispratili našu borbu tokom prethodna četiri dana i ovo što smo radili večeras. Mi smo na to bili prinuđeni. Nadam se da više nećemo biti prinuđeni na tako nešto i da ćemo od prve naredne sednice normalizovati rad skupštine i dostojanstveno predstavljati građane koji su nas birali", rekla je ona.Govoreći o predloženom budžetu, Macura je rekla da su poslanici od ministra finansija Siniše Malog i ostalih ministara dobili uveravanja da će on biti uravnotežen ali su izostali odgovori na mnoga pitanja, pre svih kako će se rešavati problemi ranjivih društvenih grupa.Ona je kao ranjive društvene grupe pre svih pomenula penzionere kojima su bile umanjene penzije u prethodne četiri godine i predložila da oni budu obeštećeni kroz vraćenje obveznica u narednih pet godina, jer na taj način ni aktuelni ni naredni budžeti Srbije ne bi bilo preterano opterećeni.Macura je rekla da je veoma težak položaj i velikog broja majki koje se nalaze na porodiljskom odsustvu ili odsustvu zbog nege deteta i koje ne primaju odgovarajuću nadoknadu već iznos od svega nekoliko hiljada dinara.Ona je ocenila da je to u kontradikciji sa proklamovanom pronatalitetnom politikom Vlade Srbije.Prema njenim rečima, problem može da se reši smanjivanjem izdvajanja za potrebe Ministarstva odbrane i Ministarstva unutrašnjih poslova kao i ukidanjem izdvajanja za kabinete potpredsednika Vlade, odnosno ministara bez portfelja.Macura je navela da je velika zapostavljeno oko 1,2 miliona ljudi koji rade u malim i srednjim preduzećima, kojima su umanjenja nameta za poreze i doprinose mogla da budu daleko veća, čime bi se omogućilo da njihova preduzeća "prodišu".