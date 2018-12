Danas jutro hladno, slab mraz, preko dana do 8 stepeni

U toku dana suvo uz više oblačnosti na severu i istoku Srbije, dok se na jugu i zapadu očekuju duži sunčani intervali. Vetar slab i umeren, južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od -7 do -1 stepen, najviša dnevna od 3 do 8 stepeni. Tokom noći na severu je ponegde moguća kiša. Nakon hladnog jutra sa slabim mrazem, u Beogradu u toku dana umereno oblačno i suvo uz uglavnom slab južni i jugoistočni vetar. Jutarnja temperatura od -4 do...